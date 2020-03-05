Şanlıurfa Valisi Erin'den birlik ve beraberlik mesajı

05.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:02

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Biz, neredeyse tek başımıza kaldığımız bu dönemde iç barışımızı, huzurumuzu, kardeşliğimizi muhafaza etmek, devletimize, Cumhurbaşkanımıza güvenmek, güvenimizi tazelemek, dışarıdaki güçlerin elini güçlendirecek hiçbir eyleme, söyleme, davranışa müsaade etmeden, kardeşliğimizi güçlendirmenin tam zamanı olduğunu ifade etmek isterim." açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında birlik beraberlik mesajı verildi.

Toplantıda konuşan Erin, Suriyeli kanaat önderleriyle bir araya gelerek, ülkenin ve şehrin huzuru için istişarelerde bulunduklarını hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en kritik dönemlerden birini yaşadığını ifade eden Vali Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletin büyük bir mücadele verdiğini ifade etti.

Suriye'de on yıla yakın süredir yaşanan çatışmalarda 1 milyonun üzerinde insanın hayatını kaybettiğini belirten Vali Erin, şunları kaydetti:

"Arap baharı adıyla başlayan olayların son halkasının Suriye'de ortaya çıktığını ancak bu olayları destekleyen emperyalistlerin son hedefinin Suriye olmadığını hepimiz biliyoruz. Irak'ta başlayan bölme sürecinin Suriye ile devam ederek, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede siyonist-emperyalist zihniyete hizmet edecek bir planın uygulanmakta olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti elbette bunu gördü ve gereken tedbirleri aldı. Bu tedbirleri almaya çalışırken, kırk yıla yakındır mücadele ettiğimiz PKK terör örgütü ve içeride besledikleri FETÖ ile 15 Temmuz'da bir darbe kalkışmasına girdiler. O sayede bizi içeriden çökerterek hesaplarını tatbik etmek istediler. Çok şükür, güçlü bir yönetimimiz, milletimizin feraseti, gelişen yeni fitne ve fesatlara karşı tepkimizi ortaya koyarak, tüm tehdit ve tehlikeleri atlattık."

Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğine yönelen tehdit ve tehlikeleri milletin feraseti ile bertaraf ettikten sonra ülkeye yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak ve yeni bir göç dalgasının önüne geçmek adına Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlara işaret eden Vali Erin, Türkiye'nin, on yıla yakındır misafir ettiği Suriyeli kardeşlerini zorla Avrupa'ya yönlendirmediğini ancak gitmek isteyenlere de engel olmadığını hatırlatarak, kamuoyundaki yanlış anlaşılmalara ve provokasyonlara karşı duyarlı olunması tavsiyesinde bulundu.

Dünya gündemini işgal eden Suriye'deki gelişmeler karşısında Türkiye'nin tüm tezlerinde haklı olduğunu, bu doğrultuda tedbirlerini aldığını ifade eden Vali Erin, Türkiye'nin bu mücadelede neredeyse tek başına olduğunu belirterek, "Biz, neredeyse tek başımıza kaldığımız bu dönemde iç barışımızı, huzurumuzu, kardeşliğimizi muhafaza etmek, devletimize, Cumhurbaşkanımıza güvenmek, güvenimizi tazelemek, dışarıdaki güçlerin elini güçlendirecek hiçbir eyleme, söyleme, davranışa müsaade etmeden, kardeşliğimizi güçlendirmenin tam zamanı olduğunu ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA