Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 35-36 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 35-36 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Yağlık çiğit Kg 0,70 0,70 Kırmızı biber Kg 1,00 1,00 Mısır Kg 1,27 1,34 Buğday Kg 1,25 2,10 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,20 2,20 Preseli pamuk Kg 9,00 9,00 Dana karkas Kg 35,00 36,00

Kaynak: AA