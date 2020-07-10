Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 35-36 liradan satıldı.
10.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:08
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 35-36 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,70
|0,70
|Kırmızı biber
|Kg
|1,00
|1,00
|Mısır
|Kg
|1,27
|1,34
|Buğday
|Kg
|1,25
|2,10
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,20
|2,20
|Preseli pamuk
|Kg
|9,00
|9,00
|Dana karkas
|Kg
|35,00
|36,00
Kaynak: AA