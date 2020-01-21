Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

21.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:34

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek ilçesinde bazı kişilerin tarihi eser kaçaklığı yaptığını tespit etti.

Ekiplerce belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda Roma ve Ortaçağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 92 gümüş sikke, 7 gümüş yüzük, 4 ok ucu ve bir hamam tası ise 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA