Şanlıurfa'da PYD/PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'da PYD/PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı terörist yakalandı.

18.09.2019 16:38
Şanlıurfa'da PYD/PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et