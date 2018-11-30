Şanlıurfa'da Etkili Sağanak

Gaziantep ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor.

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinden beri devam eden ve etkisini zaman zaman arttıran yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Trafik polisleri, yağmur nedeniyle olası aksamalara müdahale edilmesi için kentin önemli kavşaklarında görev yaparak sürücülere uyarıda bulundu.

Tedbirlerini arttırarak, olası su taşkınlığa karşı teyakkuzda beklediklerini dile getiren itfaiye yetkilileri, şu ana kadar vatandaşlardan su taşkını konusunda herhangi bir ihbar gelmediğini ancak hazır beklediklerini kaydetti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da dünden beri etkili olan yağmur, sabah saatlerinde şiddetini zaman zaman artırdı.

Yağmur nedeniyle caddelerdeki araç trafik akışının yavaşladığı görüldü.

Gök görültülü sağanağa yakalanan bazı vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

AFAD ekipleri, kırsal mahallerde su taşkınlıklarına karşı menfezlerde çalışma yaptığı bildirildi.

Harran ilçesinin Uzunyol Mahallesinde yağışlar nedeniyle oluşan birikintiye düşen 3 küçükbaş hayvan telef, oldu.

Yağışların kent genelinde yarın da etkisini sürdürmesi bekleniliyor.