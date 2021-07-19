ŞANLIURFA - Canlı hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor
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ŞANLIURFA - Canlı hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Pazardaki kurbanlıklar Pazarlık yapanlar 30 yıldır besicilik yapan Hacı Ömer Keleşoğlu'nun konuşması Satın alınan kurbanlıkların otomobile yüklenmesi -Şanlıurfa Şanlıurfa'da da canlı hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Pazardaki kurbanlıklar

Pazarlık yapanlar

30 yıldır besicilik yapan Hacı Ömer Keleşoğlu'nun konuşması

Satın alınan kurbanlıkların otomobile yüklenmesi -Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da canlı hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Kurban alma işlemlerini arife gününe bırakan vatandaşlar, sabah saatlerinde hayvan pazarlarına gitti. Satıcılarla sıkı pazarlık yapan vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlıkları almaya çalıştı.

Bu yıl kurban satışlarından memnun olmayan besiciler, ellerindeki hayvanları uygun fiyata satmaya çalışıyor.

30 yıldır besicilik yapan Hacı Ömer Keleşoğlu, geçen yıllara göre bu yıl kurban satışının az olduğunu belirtti.

Kurbanlıkların fiyatlarının çok uygun olduğunu ifade eden Keleşoğlu, "Besiciler, olarak bu yıl zor geçti, Masraflarımız arttı. Bu nedenle fiyatların düşeceğine inanmıyorum. Vatandaşlarımıza tavsiyem gelip kurbanlıklarını alsınlar. Son günlere bırakmasınlar" diye konuştu.

ŞANLIURFA - Canlı hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor
ŞANLIURFA - Canlı hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor
ŞANLIURFA - Canlı hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor
ŞANLIURFA - Canlı hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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