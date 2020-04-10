Sandıklı'da dezenfekte çalışmaları sürüyor Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşların ve çalışan personelin sağlığını korumak amacıyla kamu kurumlarında sürekli kullanım alanları haftalık düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, yaptığı açıklamada, "Bu süreçte ilçe halkımızın evde kalmalarını istiyoruz. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alıp, hassasiyet göstererek sağduyu ile hareket ettiğimiz takdirde bu süreci sorunsuz bir şekilde geçireceğimize inanıyor, tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Sınırlı Sorumlu 18 Nolu Sandıklı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi de köylerde kullanılmak üzere 2 ton 300 litrelik dezenfektanı ilçe kaymakamlığına hibe etti.

Kaynak: AA