Sanayide çalışan 13 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı
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Sanayide çalışan 13 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Antalya'da sanayide çalışan 13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen 55 yaşındaki adam, durumu fark eden iş yeri sahibi ve diğer esnafın da yardımıyla yakalandı.

Sanayide çalışan 13 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı
06.08.2020 23:01 | Son Güncelleme: 06.08.2020 23:05

Antalya'da sanayide çalışan 13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen 55 yaşındaki adam, durumu fark eden iş yeri sahibi ve diğer esnafın da yardımıyla yakalandı. Dükkan içine sokulup polis gelinceye kadar kaçmasına izin verilmeyen şüpheli olay yerine gelen polise teslim edildi. İş yerinden çıkartılması sırasında vatandaşların şüphelinin üzerine yürümesi üzerine polis araç kapılarını kapatıp çevre güvenliğini aldı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 675 sokakta sanayi içerisindeki bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, sanayideki bir iş yerinde başka bir olaya bakmak için güvenlik kamerasını inceleyen iş yeri sahibi, dükkanın içerisinde E.K.'nin (55) 13 yaşındaki çırağı H.G.'yi taciz ettiğini gördü. Bu sırada dükkana gelen E.K.'yi sanayi esnafı yakalayarak dükkan içerisine soktu. Burada tutulan E.K., polise ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı polis otosuna bindireceği sırada sanayi esnafının tepkisiyle karşılaştı. Esnaf şahsın üzerine yürüyünce polis taciz şüphelisini otosuna bindirip kapısını kapattı.

Çevre esnafından Ahmet Dağ, taciz iddialarına ilişkin, "Çocuklara taciz edilen birisi var deyince koşup geldik. Esnaf olarak müdahale ettik. Kamera kayıtları var. Çocuğu taciz ediyor. Uygun olmayan işler yapmış. Polisi aradım. Esnafın tepkisi oldu. Hepimizin çoluk çocuğu var. Bu tip insanlar yer yüzünde yaşadığı müddetçe, insanlara rahat yok" dedi.

E.K., polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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