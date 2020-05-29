Samsung Galaxy Watch 2 Yenilikleri Belli Olmaya Başladı Samsung tarafında ortaya atılan sızıntılar, şirketin önümüzdeki dönemlerde Galaxy Watch Active 3 ya da Galaxy Watch 2 ile karşımıza çıkacağını işaret ediyor.

Samsung tarafında ortaya atılan sızıntılar, şirketin önümüzdeki dönemlerde Galaxy Watch Active 3 ya da Galaxy Watch 2 ile karşımıza çıkacağını işaret ediyor. Bu noktada ağırlıklı beklentilerin Galaxy Watch 2 modelinden yana olduğunu vurgulayalım. Geçtiğimiz saatlerde FCC bünyesinde onaylanan yeni bir sertifikalama, yeni modelin çok yakın bir zamanda karşımıza çıkacağını gösteriyor. Samsung Galaxy Watch 2 yenilikleri ve özellikleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Samsung Galaxy Watch 2 Yenilikleri Neler Olacak?

FCC tarafından onaylanan akıllı saat SM-R845 ve SM-R855 model numalarına sahip. Buna ek olarak cihazın arkasına ait görüntü, 'Samsung Galaxy Watch' yazısını bizlere sunuyor. Bu noktada bunun Watch 2 için bir kanıt olmadığını vurgulamakta fayda var. Nitekim Watch Active 2'nin arkasında da aynı şekilde 'Samsung Galaxy Watch' yazısı yer alıyor.

Hemen üstteki görsel yeni modelin 45 mm boyutunda paslanmaz çelik kasaya sahip olduğunu gösteriyor. Tabii iki farklı model numarası olduğunu dikkate alınca iki farklı boyutun olacağını düşünebiliriz. Ayrıca şirketin diğer akıllı saat modellerine bakarak kullanıcıların diğer malzeme seçenekleri arasında seçim yapabileceklerini de düşünmemiz mantıklı olacaktır.

Öte taraftan artık alışılmış şekilde GPS, LTE, 5 ATM su dayanıklılığı, birinci sınıf askeri dayanıklılık ve Gorilla Glass DX gibi çeşitli özellikleri de görüyoruz. Orta tarafta optik nabız sensörü yer alıyorken, onu çevreleyen çerçevenin EKG özelliği için gerekli sensörler olduğunu düşünüyorum.

Yeni modelin Ağustos 2020 döneminde Galaxy Note 20 ile tanıtılacağı iddia ediliyor. Öte taraftan söz konusu sertifikanın hangi modele ait olduğunun hala net olarak belli olmadığını vurgulamakta fayda var.