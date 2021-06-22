Samsun Devlet Opera ve Balesi "Üç Tenor" konseri verecek
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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Üç Tenor" konseri verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Üç Tenor' konseri verecek
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Kültür Sanat

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Üç Tenor" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Üç Tenor" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kasım 2020'de ara verilen ve geçen hafta yeniden başlayan etkinliklere, "Üç Tenor" konseri ile devam edilecek.

Konserde Samsun Devlet Opera ve Balesi solistleri Metin Bayram, Halil Kaplan ve Gürkan Sezgin'e piyanist Diego Moccia eşlik edecek.

"Üç Tenor" konserinde "New York New York", "Santa Lucia", "O Sole Mio", "La Donna e Mobile", "Funiculi Funicula," "Granada" gibi dünyaca ünlü şarkıların yanı sıra "Çalın davulları", "Karahisar Kalesi", "Sabahın seherinde" gibi türküler yer alacak.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek, 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konser, 24 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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