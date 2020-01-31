Samsun'dan Elazığ'a 3'üncü tır

31.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:29

Samsun'dan, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için 3'üncü yardım tırı da yola çıktı.



24 Ocak tarihinde Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanya ile hazırlanan yardım malzemeleri afet bölgesinden gelen talepler doğrultusunda hızlı bir şekilde gönderilerek yaralara merhem oluyor.



Elazığ'a bir tır daha yola çıktı



Samsun Büyükşehir Belediyesinin depremin ardından başlattığı kampanyaya duyarsız kalmayan Samsun halkının belediyeye ulaştırdığı yardım malzemelerinin de içinde bulunduğu bir tır daha Elazığ'a ulaştırılmak üzere yola çıktı. AFAD yetkililerinin deprem bölgesinde ihtiyaç taleplerine göre yardım paketlerini hazırladıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, "Depremin ilk anından beri AFAD yetkilileri ile yaptığımız görüşmeleri neticesinden ihtiyaçlar doğrultusunda belediye olarak 2 tırımızı hemen gönderdik. Vatandaşlarımızdan gelen yardımları da dün gece gönderdik" dedi.



İçinde battaniye, yatak, yorgan, kişisel bakım ürünleri, çocuk bezleri, tüplü ve elektrikli ısıtıcıların bulunduğu tırı uğurlamak üzere Samsun İtfaiyesine giden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk Elazığ'a gidecek olan görevlilere afet bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletmelerini söyleyerek "Hayırlı yolculuklar" diledi. Soğuk, depremde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı dileğini iletti.



Samsun İtfaiyesi, Elazığ'da



Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 12 personel ve 2 kaza kırım aracı da deprem bölgesine ulaştı. 24 Ocak tarihinde Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye kurulan çadır kentlerde görev yapmak üzere yola çıkan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler bölgeye ulaştı. 12 personel ve 2 kaza kırım aracıyla barınma amaçlı kurulan çadır kentlerde olası yangınlara karşı mücadele ve tedbir almak için bölgede görev yapacak olan ekipler çalışmalara başladı.



"Kardeşlerimizin yaralarını saracağız"



Deprem bölgesi ile sürekli irtibat halinde olduklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için 3'üncü yardım tırımızı gönderdik. Belediyemiz İtfaiye Daire Başkanlığından 12 personel ve 2 kaza kırım aracımız da bölgeye ulaştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya ve yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Orada görev yapacak olan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA