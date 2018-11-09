Samsun'daki Trafik Kazası
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çarşamba-Ayvacık karayolunda iki gün önce, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Toprak (74), Cemil S. (38) idaresindeki 55 FF 292 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.
Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Toprak, iki gündür süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.