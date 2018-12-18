Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu 4 şahıstan 2 paket halinde 0,82 gram bonzai ele geçirdi. Şahısların maddeleri almış olduğu tespit edilen F.K. yakalanarak gözaltına alındı. F.K.'nin evinde yapılan aramada 0,06 gram ve 130,72 gram olmak üzere 2 paket bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili evde bulunan O.Ü. adlı kadın da gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.K. ve O.Ü. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA