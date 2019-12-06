Samsun'da tüp gaz parlaması: 1 yaralı
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Samsun'da tüp gaz parlaması: 1 yaralı

Samsun'da tüp gaz parlaması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

06.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:53
Samsun'da tüp gaz parlaması: 1 yaralı

'da tüp gaz parlaması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.


Olay, Samsun'un ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşlarındaki Ergüder D.'ye ait birinci katta bulunan evin mutfağında tüp gazın sıkışıp patlaması sonucu basınçtan evin balkona çıkan mutfak duvarı yıkıldı ve balkon camı kırıldı. Olayda evde bulunan yaşlı adam hafif şekilde yaralandı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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