Samsun'da tüp gaz parlaması: 1 yaralı
Samsun'da tüp gaz parlaması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Samsun'da tüp gaz parlaması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşlarındaki Ergüder D.'ye ait birinci katta bulunan evin mutfağında tüp gazın sıkışıp patlaması sonucu basınçtan evin balkona çıkan mutfak duvarı yıkıldı ve balkon camı kırıldı. Olayda evde bulunan yaşlı adam hafif şekilde yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN