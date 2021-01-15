Samsun'da 88 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu
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Samsun'da 88 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu

15.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:31
Samsun'da 88 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde 88 yaşındaki kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 88 yaşındaki kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İlyasköy Mahallesi'nde ikamet eden O.T, eve döndüğünde eşi Asuman Tuncer'i yerde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince Tuncer'in yapılan ilk muayenesinde, ağzından kan geldiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tuncer'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Yaşlı kadının cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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