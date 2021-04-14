Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Paris Saint-Germain yarı finalde
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Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Paris Saint-Germain yarı finalde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Paris Saint-Germain yarı finalde

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçlarında Chelsea ve Paris Saint-Germain, rakiplerini eleyerek yarı finale yükselen ilk ekipler oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Bayern Münih'i eleyerek yarı finale yükseldi
Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Bayern Münih'i eleyerek yarı finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçlarında Chelsea ve Paris Saint-Germain, rakiplerini eleyerek yarı finale yükselen ilk ekipler oldu.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmalarında Chelsea, Porto'yu ağırlarken, Portekiz temsilcisi deplasmanda 1-0 galip gelmesine karşın ilk maçta Chelsea'nin Portekiz'de aldığı 2-0'lık galibiyet, İngiliz ekibini yarı finale taşıdı. Son şampiyon Bayern Münih ise geçtiğimiz yıl finalde karşı karşıya geldiği Paris Saint-Germain'i deplasmanda 1-0 yendi. Ancak Fransız ekibi, ilk maçta Almanya'da aldığı 3-2'lik galibiyetle yarı finale yükselen taraf oldu. - İSTANBUL

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Paris Saint-Germain yarı finalde
Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Paris Saint-Germain yarı finalde
Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Paris Saint-Germain yarı finalde
Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Paris Saint-Germain yarı finalde
Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Paris Saint-Germain yarı finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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