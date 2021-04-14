Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Paris Saint-Germain yarı finalde

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçlarında Chelsea ve Paris Saint-Germain, rakiplerini eleyerek yarı finale yükselen ilk ekipler oldu.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçlarında Chelsea ve Paris Saint-Germain, rakiplerini eleyerek yarı finale yükselen ilk ekipler oldu.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmalarında Chelsea, Porto'yu ağırlarken, Portekiz temsilcisi deplasmanda 1-0 galip gelmesine karşın ilk maçta Chelsea'nin Portekiz'de aldığı 2-0'lık galibiyet, İngiliz ekibini yarı finale taşıdı. Son şampiyon Bayern Münih ise geçtiğimiz yıl finalde karşı karşıya geldiği Paris Saint-Germain'i deplasmanda 1-0 yendi. Ancak Fransız ekibi, ilk maçta Almanya'da aldığı 3-2'lik galibiyetle yarı finale yükselen taraf oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı