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Salgın şirketlerin iletişim çalışmalarını etkilemedi

Salgın şirketlerin iletişim çalışmalarını etkilemedi
02.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:51

Koronavirüs pek çok sektörde olumsuz etkilere neden olsa da, markaların iletişim noktasındaki adımları hız kesmeden devam etti.

Koronavirüs pek çok sektörde olumsuz etkilere neden olsa da, markaların iletişim noktasındaki adımları hız kesmeden devam etti. B2Press, koronavirüs sonrası markaların dijital PR çalışmalarında yüzde 28 artış yaşandığını açıkladı. İletişim çalışmalarının yüzde 62'sinde koronavirüs salgını odak noktası oldu.

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de pek çok şirketi olumsuz yönde etkiledi. Ekonomik zorlukların baş gösterdiği dönemlerde küçülme eğiliminde olan iletişim sektörü bu kez özellikle dijital odaklı olarak markaların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gerçekleştirilen dijital PR çalışmalarından yola çıkarak sektör ve konu dağılımına göre elde ettiği verileri analiz eden Online PR Ajansı B2Press, şirketlerin iletişim ihtiyaçlarının yüzde 28 arttığını açıkladı. Koronavirüsün iş hayatını etkilediği mart ve nisan aylarında, iletişime devam eden şirketlerin yüzde 30'unu bilişim sektöründen şirketler oluştururken, yüzde 15'i eğitim, yüzde 15'i medya, yüzde 12'si ise sağlık sektöründen şirketler oldu.

Koronavirüs ile ilişkili içerikleri en çok bilişim sektörü yayınladı

Açıklamaya göre, Türkiye'de ilk vakanın görülmesiyle 11-20 Mart 2020 tarihlerinde belirsizlik ile duran iletişim çalışmaları, sonrasında dijital mecraları önceliklendirerek devam etti. Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında salgının her sektöre etkisi farklı oldu. Bu farklılık markaların yaptığı basın bülteni çalışmalarında da belli sektörel kırılımları ortaya çıkardı. Koronavirüs konulu basın bültenlerini en çok bilişim, finans, gayrimenkul ve sağlık sektöründen markalar kullandı.

Sosyal izolasyonla birlikte insanların evlerine çekilmesi sonucu markalar, hizmet noktasında geliştirdikleri alternatifleri basın bültenleri aracılığıyla ön plana çıkardı. Yapılan online basın bülten çalışmalarının yüzde 62'sinde koronavirüs salgını odak noktası olduğu gözlemlendi. Her geçen gün açıklanan yeni veriler sağlık sektöründeki markaların değindiği konular arasında yer aldı. Özellikle koronavirüsün çalışanlar yönünde etkisini en çok hissettirdiği sağlık sektörü, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, koronavirüs yayılımı ve olası senaryoları gibi konular ile ön plana çıktı.

Gayrimenkul sektöründe teknolojik çözümler öne çıktı

Açıklamaya göre, fiziksel temasın kesilmesiyle gayrimenkul sektörü de dijitalleşme yönünde adımlar atmaya başladı. Yapılan iletişim çalışmalarında salgın sonrası talep artışına hazırlık, sosyal izolasyonu korumak adına yapılan yenilikler ve online eğitimler gibi konular yer aldı. Finans sektöründeki markalar salgınla ilgili olarak koronavirüsün Türkiye ekonomisine olumsuz etkisi ile artan ve azalan talepler noktasında hedef kitlesini bilgilendirdi.

Sosyal izolasyonun etkisini en çok hissettirdiği alanlardan biri e-ticaret sektörü oldu. İnsanların evlerine çekilmesiyle birlikte e-ticaret platformları üzerinden yapılan alışverişin artması dikkat çekici konular arasında yer aldı. Mobilya sektöründeki markalar ise ekonomik yönden açıklamalarda bulundu. Çin'in mobilya ihracatında ilk sıradayken salgının merkezi haline gelmesi ile dengelerin değişeceğine değinildi. Koronavirüs kapsamında mobilya sektöründeki markalar yaptıkları iletişim çalışmalarında Türkiye açısından ihracata olumlu etkisini ve teknolojik avantajlarla online ödemelerin artması konularını ele aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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