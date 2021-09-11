Galatasaray, Trabzon'a gitti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Trabzon'a gitti

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Galatasaray, Trabzon'a gitti

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maç için bu kente gitti.

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maç için bu kente gitti.

Sarı-kırmızılı takımda cezalı Marcao'nun yanı sıra tedavilerine devam edilen Arda Turan, Sofiane Feghouli, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Galatasaray, Trabzon'a gitti

Galatasaray, Trabzon'a gitti

Galatasaray, Trabzon'a gitti

Galatasaray, Trabzon'a gitti

Galatasaray, Trabzon'a gitti

Galatasaray, Trabzon'a gitti

Galatasaray, Trabzon'a gitti

Galatasaray, Trabzon'a gitti

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
Fatih Terim'i neden bu kadar çok seviyor? Arda Turan'dan duygusal cevap

Fatih Terim'i neden bu kadar çok seviyor? Arda Turan'dan duygusal cevap

 Şampiyonluk oralarında Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü

Şampiyonluk oralarında Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü

 Süper Lig'in bilançosu ekside! Transfer açığı tam 420 milyon TL

Süper Lig'in bilançosu ekside! Transfer açığı tam 420 milyon TL
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Beren Saat Kaan Yıldırım Gülşen
Spor Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Cristiano Okan Buruk
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Salih Ayhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Galatasaray, Trabzon'a gitti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 18:53:02. #1.11#