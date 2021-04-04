Sakatlar Derneğine Kızılay'dan kitap desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakatlar Derneğine Kızılay'dan kitap desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sakatlar Derneğine Kızılay'dan kitap desteği

Türk Kızılay'ı Suluova Temsilciliği ile Suluova Genç Kızılay üyeleri tarafından Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi kütüphanesine kitap desteğinde bulunuldu.

Ünlü basketbolcu Pierce, Türkler'in de bulunduğu kumar ve içkili ortamdan striptizcilerle canlı yayın yaptı, İstanbul'a da selam yolladı!
Ünlü basketbolcu Pierce, Türkler'in de bulunduğu kumar ve içkili ortamdan striptizcilerle canlı yayın yaptı, İstanbul'a da selam yolladı!

Türk KızılaySuluova Temsilciliği ile Suluova Genç Kızılay üyeleri tarafından Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi kütüphanesine kitap desteğinde bulunuldu.

29 Mart-4 Nisan Kütüphane Haftası kapsamında yapılan etkinlikte, Sakatlar Derneği'ni ziyaret eden Türk Kızılay Suluova Temsilciliği ve Suluova Genç Kızılay Gönüllüleri üyeleri kitaplık ve kitap bağışında bulundu. Kitap bağışında önemli rol sergileyen Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunu Ayşe Nur Yüce'nin bağışladığı kitaplar Sakatlar Derneği'ne teslim edildi. Farklı konulardaki 200 adet kitap, Sakatlar Derneği'nde daha önce oluşturulan kitaplığa yerleştirilerek kütüphanedeki kitap kaynağı zenginleştirilmiş oldu. Etkinlik sonrası Suluova Genç Kızılay Gönüllüleri kent merkezinde gönüllüol.org ile ilgili tanıtım broşürü dağıtarak bilgilendirmelerde bulundu. - AMASYA

Sakatlar Derneğine Kızılay'dan kitap desteği
Sakatlar Derneğine Kızılay'dan kitap desteği
Sakatlar Derneğine Kızılay'dan kitap desteği
Sakatlar Derneğine Kızılay'dan kitap desteği
Sakatlar Derneğine Kızılay'dan kitap desteği
Sakatlar Derneğine Kızılay'dan kitap desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Hazal Kaya Şeyma Subaşı İbrahim Çelikkol Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Nihat Özdemir İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sakatlar Derneğine Kızılay'dan kitap desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 23:08:39. #1.16#
title