Sakarya Nehri'ne Düşen Genç Kayboldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen bir kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Rüstemler Mahallesi civarında arkadaşlarıyla balık tutmak için botla nehre açılan Batuhan Ç. (26), dengesini kaybederek suya düştü.

Batuhan Ç'nin nehirde gözden kaybolması üzerine arkadaşlarının ve çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri geldi.

AFAD ekipleri, Batuhan Ç'nin kaybolduğu bölge ve çevresinde arama başlattı. Bölge projektörlerle aydınlatılırken Batuhan Ç'nin izine rastlanmadı.

Aramaların sabah saatlerinde devam edeceği belirtildi.