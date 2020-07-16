SAKARYA Koranavirüse karşı mahallenin girişine 'Korona bu mahalleye girme pişman olursun' yazısı...
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SAKARYA Koranavirüse karşı mahallenin girişine 'Korona bu mahalleye girme pişman olursun' yazısı...

Koranavirüse karşı mahallenin girişine 'Korona bu mahalleye girme pişman olursun' yazısı astıSAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Muhammet Aydemir, dışarıdan gelenleri uyarmak için mahallenin girişine, "Korona bu mahalleye girme pişman olursun" yazısı astı.

16.07.2020 13:52 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:31

Koranavirüse karşı mahallenin girişine 'Korona bu mahalleye girme pişman olursun' yazısı astı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Muhammet Aydemir, dışarıdan gelenleri uyarmak için mahallenin girişine, "Korona bu mahalleye girme pişman olursun" yazısı astı.

Kaynarca ilçesi Birlik Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Aydemir koronavirüs sürecinde mahalleye gelenlerin tedbir alması için mahallenin girişine "Korona bu mahalleye girme pişman olursun" yazılı tahtayı astı. Dışarıdan gelen misafirlerin tedbirli olması için yazıyı astığını belirten Muhammet Aydemir, "Bu yazıyı buraya yazmamım sebebi dışarıdan gelen misafirlerin bu yazıyı görüp tedbirli olmaları" dedi.

Birlik Mahallesi Muhtarı Fazıl Boğaz, "Muhammet Aydemir'e duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Köyümüzde koronavirüs konusundaki hassasiyeti dikkate alınır konumda. Bugüne kadar mahalle halkında vaka yaşanmadı. Sadece dışarıdan bir iki vaka söz konusu oldu. Biz mahalle halkı olarak bu konuda tedbirli olmaktayız, zaten her şey halkın kendi elinde. Virüsün bulaşıp bulaşmaması bizlerin elinde olan bir şey. İnşallah bundan sonra da bu tür bir sıkıntı yaşamayız" diye konuştu.

SAKARYA Koranavirüse karşı mahallenin girişine 'Korona bu mahalleye girme pişman olursun' yazısı...

Kaynak: DHA

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