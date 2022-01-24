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Karla kaplı plajlar drone ile görüntülendi

Karla kaplı plajlar drone ile görüntülendi
AA / Davut Genç - Haberler | Güncel

Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, sokak hayvanlarını da unutmadı.

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, sokak hayvanlarını da unutmadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 88 ekip 52 araçla yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun çalışma yürütüyor. Başkan Ekrem Yüce de ekipleri ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde, karla kaplı plajlar drone ile görüntülendi.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ve Serdivan Belediyesi ekipleri, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için belirli noktalara yiyecek bıraktı.

Karla kaplı plajlar drone ile görüntülendi

Karla kaplı plajlar drone ile görüntülendi

Karla kaplı plajlar drone ile görüntülendi

Karla kaplı plajlar drone ile görüntülendi

AA / Davut Genç - Son Dakika Haberleri

Karabük, Sakarya, Kocaeli, kar, Güncel, Haber

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