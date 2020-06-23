SAKARYA Akaryakıt istasyonundaki kaza güvenlik kamerasına yansıdı Akaryakıt istasyonundaki kaza güvenlik kamerasına yansıdıSAKARYA'nın Geyve ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonunda park halindeki bir araca ardından da tank dolum yerinin etrafındaki bariyerlere çarptı.

Akaryakıt istasyonundaki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonunda park halindeki bir araca ardından da tank dolum yerinin etrafındaki bariyerlere çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Geyve ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 54 LK 445 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonunda park halindeki bir otomobile ardından da istasyonun tank dolum yerinin çevresindeki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA