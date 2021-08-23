Sakaltutan girişinde yol çalışması
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Sakaltutan girişinde yol çalışması

Sakaltutan girişinde yol çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi tarafından Sakaltutan'ın Tomarza yolundan giriş bölümündeki güzergahta dolgu, kot ve yol genişletme çalışmaları başlatıldı.

Talas Belediyesi tarafından Sakaltutan'ın Tomarza yolundan giriş bölümündeki güzergahta dolgu, kot ve yol genişletme çalışmaları başlatıldı.

1 kilometrelik alanı kapsayan mahallenin giriş yolunda dozer, kepçe, ekskavatör ve çeşitli iş makinalarıyla önce kot farkı gideriliyor, sonra çukurda kalan yerler hafriyat malzemeleri kullanılarak dolguyla kapatılıyor. Aynı zamanda genişletilen yol, çalışmalar tamamlandığında 12 metre genişliğe sahip olacak. Yapılan çalışmayla, özellikle kış çalışmaları esnasında engebeli ve virajlı yolda yaşanan zorlukların önüne geçilmesi hedeflenirken, yapılan dolgu ve düzenleme faaliyetleriyle yol daha konforlu ve rahat ulaşımın sağlanacağı hale dönüşecek.

Çalışmalar esnasında mahalle giriş ve çıkışlar alternatif güzergahlardan sağlanıyor. - KAYSERİ

Sakaltutan girişinde yol çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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