Şaka için takılan kelepçenin anahtarı bulunamadı, itfaiye çıkardı

Şaka için takılan kelepçenin anahtarı bulunamadı, itfaiye çıkardı

SİVAS'ta, bir kişinin bileğine arkadaşlarının şaka amaçlı taktığı kelepçenin anahtarı kaybolunca, durum itfaiyeye bildirildi.

09.11.2019 21:42 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:42
Şaka için takılan kelepçenin anahtarı bulunamadı, itfaiye çıkardı

'ta, bir kişinin bileğine arkadaşlarının şaka amaçlı taktığı kelepçenin anahtarı kaybolunca, durum itfaiyeye bildirildi. Yardıma gelen , kelepçeyi keserek çıkardı.

'ta ismi açıklanmayan kişinin kollarına arkadaşları şaka yapmak için kelepçe taktı. Bir süre sonra arkadaşları, kelepçeleri çıkarmak istedi ancak anahtarları bulamadı. Kelepçe çıkarılamayınca önce polisten yardım istendi. Gelen polis de kelepçeyi çıkaramayınca bu kez ekiplerinden destek istendi. ekipleri, özel bir kesici ile kelepçeyi keserek çıkardı. İtfaiyenin yaptığı müdahaleyi şakayı yapan arkadaşları da gülerek izledi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et