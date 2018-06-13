Şahin: "Güçlü Türkiye İçin İstikrar Lazım"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ilçe belediye başkanı olarak önemli başarılara imza attığı Bafra ilçesini ziyaret ederek hemşehrilerinden 24 Haziran seçimleri için destek istedi.

Başkan Şahin Bafra'daki temasları kapsamında Çarşı Camisi'nde öğlen namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Esnafları ve iş yerlerini ziyaret ederek 'hayırlı işler' dileyen şahin daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı ve yıllarca emek harcadığı Bafra Belediyesini ziyaret etti. Alparslan Türkeş Parkı'nda mahalle muhtarları ile bir araya gelen ve sorunlarını dinleyen Başkan Şahin, programını dernek ve vakıf ziyaretleri ile sürdürdü.

"Güçlü Türkiye için istikrar lazım"

Başkan Şahin ziyaret ve temasları sırasında yaptığı konuşma ve sohbetlerde hemşerilerinden 24 Haziran seçimleri için destek isteyerek, "Ülkemiz AK Parti hükümetleri ile bir istikrar adasına dönüştü. İstikrar beraberinde büyük yatırımları, ekonomik büyümeyi ve refahı da beraberinde getirdi. Geçmiş yıllarda yaşadığımız ve pamuk ipliğine bağlı istikrarsız, iletişimi kopuk koalisyon dönemlerini artık hatırlamak bile istemiyoruz. Adeta barut fıçısına benzeyen çok zor bir coğrafyada bin bir türlü sorun ve alçakça saldırılarla karşı karşıya olduğumuz bu hassas dönemde istikrar ve güçlü bir iktidarın varlığı en önemli önceliğimiz. Yani güçlü bir Türkiye için bize istikrar gerekiyor. Birliğe ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

Başkan Şahin'e ziyaretleri sırasında AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, İlçe Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri daire Başkanı Serkan Çam ve ilçe belediye meclis üyeleri eşlik etti. - SAMSUN