Sağlıklı ayaklar için ayakkabınızı modaya göre değil ayağınıza göre seçin… Ayak sağlığına dair her şeyi Avrasya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Ortak anlatıyor.

Ayaklarımızda milyonlarca sinir ucu bulunuyor ve tüm kas/lif örüntüsü ayaklarda son buluyor. Ayaklarımız bir nevi vücudumuz için son durak görevi görüyor. Ayağımızdaki her noktanın bir organı temsil ettiğini düşünürsek ayağımızın genel sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu da anlayabiliriz. İşte tam da bu yüzden, vücudun tüm yükünü taşıyan ayaklarımıza gerekli özeni ve ehemmiyeti göstermeliyiz.

Ayakkabı seçimi sağlıklı ayaklar için kilit rol oynuyor

Ayak sağlığında atlanmaması gereken en önemli unsur ayakkabı seçimi. Ayakkabı seçerken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Öncelikle seçimlerinize moda trendleri değil ayağınızla olan uyumu yön versin. Moda olduğu için giydiğiniz birçok ayakkabı, ayaklarınızda ciddi problemlere yol açarken, estetik anlamda deformelere sebep olabiliyor. Seçeceğiniz ayakkabı ortopedik, hava geçişine izin veren ve konforlu olmalıdır. Topuk boyu için ideal olan ise ortalama 5 santimetredir. Unutmayın, dar kalıplı, üstü basık, sivri burunlu, yüksek topuklu ayakkabılar nasır ve benzeri birçok problemin davetiyesidir!

Ayakkabı alırken bu unsurlara dikkat

Ayakkabı alışverişinizi günün sonuna bırakın. Ayaklarınız şişeceği için şişmiş bir ayakta rahat eden ayaklar sizin için iyi bir kıstas oluşturacaktır.

Ayakkabılarınızı yarım numara büyük almaya dikkat edin.

Bir ayağınız diğer ayağınızdan farklı olabilir. Seçim yaparken iki ayağınızda da deneyin.

Ayak ölçünüzün yaşla beraber değiştiğini unutmayın.

Ayak ölçümü yaparken en uzun parmağa göre yapın.

Sağlıklı ayaklar için bakım şart

Her gün ılık ve sabunlu su ile yapacağınız uygulama ile ayağınızın ihtiyaç duyduğu bakımı onlara sağlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli unsur ayağınızı parmakların arası da dahil olmak üzere çok iyi kurulamak! Cildimizde olduğu gibi ayaklar da neme ihtiyaç duyar. Bu yüzden ayaklarınıza krem sürmek, gece yatmadan vazelin gibi yağlı bir ürünle masaj yapmak ayaklarınıza gerekli nemi sağlar.

Mantar enfeksiyonlarına dikkat

Ayak mantarı, cildin kurumasına, kızarmasına, kabarmasına, kaşınmasına ve soyulmasına neden olabilir. Ayak tırnağı mantarı, üzerine basınç uygulanınca canınızın yanmasına neden olan kalın, hassas ve rengi bozulmuş sarı tırnaklara yol açar. Üstelik ayak mantarları bulaşıcıdır. Bu sebeple ortak kullanım alanlarına ve araç gereçlere ekstra özen gösterilmelidir. Kişinin ayağında tırnak mantarı varsa mutlaka uzman bir hekime başvurmalı ve tedavi ettirmelidir.

Ponza taşı kullanımını günlük rutininizin bir parçası haline getirin

Ponza taşı, ayaklarınızdaki ölü derilerin atılmasını sağlarken daha yumuşak topuklar için de zemin hazırlar. Doğru bir ponza taşı kullanımı şöyle olmalıdır: Öncelikle ayakların bir kaç dakika boyunca, ılık su, ya da bitkisel bir karışım içerisinde kalarak yumuşatılması gerekir. Daha sonra ise, yıkanarak temizlenmesi gereken ayakların her yerinin, ponza taşı ile dairesel hareketler yapılarak ovulması şarttır. En son adım ise ayakların yumuşak hareketlerle kurulanmasıdır. Aynı zamanda ponza taşını banyo sırasında da kullanabilirsiniz.

Tüm bunlara ek olarak

Ayak ağrılarını ihmal etmeyin. Kalıcı ağrı varsa mutlaka bir uzmana başvurun.

Ayaklarınızdaki ısı ve renk değişmelerini, yaraları gözlemleyin. Kalınlaşan veya düzensiz büyüyen tırnaklar mantar belirtisi olabilir.

Tırnakların kenarını kesmeyin. Batık tırnaklara neden olabilir. Tırnaklarınızı düz kesmeye özen gösterin.

Şeker hastaları, kan dolaşımı problemi olanlar ve kalp hastalarının tırnaklarının başkaları tarafından kesilmesi daha doğrudur. Eğer şeker hastasıysanız mutlaka yılda bir kez ayak uzmanına gitmelisiniz.

Her gün aynı ayakkabı giymeyin.

Kaynak: Bültenler