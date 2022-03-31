Myanmar'a Çin'in Bağışladığı 2,2 Milyon Dozdan Fazla Sinovac Aşısı Daha Ulaştı - Haberler

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Myanmar'a Çin'in Bağışladığı 2,2 Milyon Dozdan Fazla Sinovac Aşısı Daha Ulaştı

Xinhua - Sağlık
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Myanmar'a Çin'in Bağışladığı 2,2 Milyon Dozdan Fazla Sinovac Aşısı Daha Ulaştı

YANGON, 31 Mart (Xinhua) — Myanmar Enformasyon Bakanlığı, Çin'in COVAX aşı programı aracılığıyla bağışladığı 2,2 milyon dozdan fazla Sinovac Kovid-19 aşısının Çarşamba günü Myanmar'ın Yangon kentine ulaştığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkede Salı günü itibarıyla 49,7 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı ve 21,8 milyondan fazla kişi tam aşılı durumda. Ayrıca yine […]

YANGON, 31 Mart (Xinhua) — Myanmar Enformasyon Bakanlığı, Çin'in COVAX aşı programı aracılığıyla bağışladığı 2,2 milyon dozdan fazla Sinovac Kovid-19 aşısının Çarşamba günü Myanmar'ın Yangon kentine ulaştığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkede Salı günü itibarıyla 49,7 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı ve 21,8 milyondan fazla kişi tam aşılı durumda.

Myanmar'ın Yangon şehrindeki bir aşılama merkezinde Kovid-19 aşısı yaptıran bir öğrenci, 17 Ekim 2021.(Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Ayrıca yine Salı günü itibarıyla ülkede 1 milyondan fazla insana da destek dozu uygulandı. Güneydoğu Asya ülkesi olan Myanmar'da sağlık bakanlığının verilerine göre, Çarşamba günü 19.430 kişi hayatını kaybetti ve Kovid-19 vaka sayısı 611.448'e yükseldi.

Xinhua / Sağlık

Çin Halk Cumhuriyeti, 31 Mart, Sinovac, Myanmar, Sağlık, Haberler

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