Konya Valisi Vahdettin Özkan, DOSD Meram'ı ziyaret etti

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen DOSD Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'nin her yönüyle tüm Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma olduğunu söyledi.

Vali Vahdettin Özkan, Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen DOSD Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'nı ziyaret etti. Vali Özkan'a ziyaretinde Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve DOSD Meram Down Sednromlu Bireyler Yaşam Derneği Başkanı Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ve DOSD Meram Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti. DOSD Meram'da ön kayıtların ardından başlayan mülakat sürecinde de sona gelindiğini ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, bu aşamanın ardından yakın zamanda eğitimlere başlanacağını belirtti. Fiziki şartlar ve eğitim sisteminde mükemmeli yakalamak adına yönetim kurulu üyeleri ve eğitmenlerle sık sık bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Kavuş, "Down sendromlu bireylerimize ve ailelerine en iyi hizmeti verebilmek adına merkezimizin her ayrıntısı üzerinde titiz bir çalışma yürüttük. İnşallah bu çalışmaların semeresini de en güzel şekilde alacağımızı umut ediyoruz" diye konuştu.

"DOSD Meram, tüm Türkiye'ye örnek bir çalışma"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un liderliğinde ve koordinasyonunda hayata geçirilen DOSD Meram'ın, tüm Türkiye'ye örnek bir çalışma olduğunun altını çizen Konya Valisi Vahdettin Özkan da ilçenin en önemli yatırımlarından biri olarak nitelendirdiği DOSD Meram için Başkan Kavuş'a şükranlarını iletti. Merkezin Down sendromlu bireyler ve ailelerinin beklentilerine en güzel şekilde cevap verecek şekilde dizayn edilmiş olduğunu görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, "Bugün çok güzel bir faaliyetin icra edildiği çok özel ve güzel bir mekandayız. Bu mekanın özelliği gerçekten Türkiye'de model olabilecek, özel çocuklarımıza Down sendromlu evlatlarımıza eğitim hizmetini verecek, nitelikli fiziki altyapı ve fonksiyonlarıyla donatılmış olarak hizmet veriyor. Bu bizim açımızdan, şehrimiz, insanlarımız açısından çok önemli bir hizmet. Down sendromlu çocuklarımız, aileleri, bunların beklentilerine yüksek derecede inşallah uzun vadede cevap verebilecek mahiyette bir hizmet. Hem şehirde, hem de ülkede bir modelin oluşturulması açısından da önemli bir mekan. Öncelikle belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Gerçekten hem Meram ilçemize hem Konya'mıza hem de Türkiye'ye model olabilecek bir alan. Dolayısıyla bize de bu konuda ne düşerse elbirliği ile şehir olarak destek vereceğiz" dedi.

Başkan Kavuş, Vali Özkan'a merkezin bölümlerini gezdirerek ve işlevselliği hakkında bilgi verirken özel çocuklar ve ailelerle sohbet ettiler. - KONYA