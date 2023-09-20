İnegöl'de 6 yaşındaki çocuğun eli kapıya sıkıştı, 3 parmağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, Akhisar mahallesinde oyun oynayan 6 yaşındaki çocuğun eli demir kapıya sıkıştı ve 3 parmağı koptu. Çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar mahallesinde meydana gelen olayda elini kapıya sıkıştıran 6 yaşındaki çocuğun 3 parmağı koptu.

Olay Akhisar mahallesi heyet sokaktaki bir evde meydana geldi. Evin bahçesinde oyun oynayan 6 yaşındaki Abdülkerim S., kapatmaya çalıştığı bahçenin demir kapısına sol elini sıkıştırdı. Eli feci şekilde sıkışan çocuğun, 3 parmağı koptu. Acılar içinde kalan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acildeki tedavinin ardından çocuk, kopan parmakları dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA