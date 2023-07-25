ÇOMÜ Hastanesinde Video Destekli Kalp Ameliyatı Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde, iki hastaya video destekli kalp ameliyatı yapıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, minimal invaziv yöntem kullanıldı. Ameliyat sonrası riskler azalırken, iyileşme süreci hızlandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde ilk kez iki hasta üzerinde video destekli kalp ameliyatı gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında görevli öğretim üyeleri Prof. Dr. Fatih Aşgün ve Doç. Dr. Sonay Oğuz tarafından iki hastaya göğsün sağ kısmından açılan kesi aracılığıyla önce kalpteki delik kapatıldı ardından da kalp kapağı değiştirildi.

Prof. Dr. Aşgün, yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale ve çevresinde kalp cerrahisi konusunda 14 yıldan fazla süredir her gün yeni ve büyük bir operasyon yapıldığını belirtti.

Bunun son örneğinin minimal invaziv kalp cerrahisi olduğunu anlatan Fatih Aşgün, açıklamasında şunları kaydetti:

"Özellikle port-access endoskopik yöntemle gerçekleştirilen bu tür operasyonlar son yıllarda büyük merkezlerde uygulanmaya başlamıştır. Standart yaklaşımda hastanın, iman tahtası olarak isimlendirilen göğüs kemiği boydan boya kesilmek suretiyle kalbe erişim sağlanmaktadır. Bu yaklaşım her ne kadar kalbe tam erişim sağlasa da ameliyat sonrası dönemde daha fazla kanamaya, akciğer sorunlarına, hastanede yatış süresinin uzamasına, kan ihtiyacının artmasına, ciddi enfeksiyon gelişim riskine ve kemik iyileşene dek 6-8 hafta boyunca korse kullanımı gibi çeşitli tedbirlerin alınmasına yol açmaktadır. Üstelik çoğu ameliyatta kalbin tamamına erişime de gerek duyulmamaktadır. Minimal invaziv kalp cerrahisi, iman tahtasını kesmeden ve göğüs duvarına uygulanan küçük bir kesiden kalbe ulaşmak suretiyle aynı operasyonun uygulanması yöntemidir. Değişen sadece kalbe erişim yolu olup tedavi edici cerrahi teknik standart yöntemde uygulanan ile aynıdır. Dolayısıyla göğüs kemiğinin kesilmesinden kaynaklanan riskler azaltılırken cerrahi etkinlikten ödün verilmemektedir. Minimal invaziv kalp cerrahisi sayesinde hastalarda ameliyat sonrası kanama miktarı ve kan ihtiyacı azalmakta, özellikle akciğer rahatsızlığı bulunan hastalarda solunun fonksiyonları daha iyi korunmakta, iyileşme süreci daha hızlı olduğu için yoğun bakımda ve serviste kalış süreleri kısalmakta."