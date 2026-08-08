Bakan Memişoğlu ile Bakan Kacır, Tekirdağ'da hastane açılışına katıldı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi'nin açılışı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Memişoğlu, mutluluk kaynağının en önemli parametresinin sağlık olduğunu söyledi. TÜİK'in yaptığı araştırmalarda insanların mutluluklarını sağlığa bağladığının ortaya çıktığını aktaran Bakan Memişoğlu, "Yani sağlık yoksa mutlu olamıyor insan. Bazen fakir olursunuz, mutlu olursunuz, bazen mutsuz olursunuz. Bazen zengin olursunuz, mutlu olabilirsiniz veya mutsuz olabilirsiniz ama sağlığınız yoksa her halükarda mutsuzsunuz. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz sağlıkta büyük yatırımlar yaparak 25 senede dünyaya örnek olacak bir sağlık hizmeti sunmaya başladık. Bugün Türkiye'de 271 bin hasta yatağı var. ve bu 271 bin hasta yatağının her biri tek kişilik, çift kişilik 184 bin yatakla insanımıza hizmet ediyoruz. ve her gün 1,5 milyonluk bir sağlık ordusuyla 3 milyon kez insanlarımıza sağlık hizmeti için dokunuyoruz. Baktığınız zaman bugün dünyanın örnek alacağı şehir hastaneleriyle, koruyucu hekimliğiyle, aşılama programlarıyla ve en önemlisi de buradaki gibi, Tekirdağ'daki gibi Kapaklı'daki gibi çalışan, üreten insanların emeğiyle sağlık teknolojisini, üretimi ve hizmeti onlara sunuyoruz. Ben çalışkan, üreten bütün Tekirdağlılara çok teşekkür ediyorum" dedi.

'MODELİN GERÇEKLEŞTİĞİNİ GURURLA GÖRDÜM'

Tekirdağ'da bugün ilaç fabrikalarını ziyaret ettiğini belirten Bakan Memişoğlu, şunları söyledi:

"Gerçekten gurur duydum. ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iki sene evvel söylediği koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelinin, artık Türkiye'nin vizyonunu ortaya koyan bu modelin gerçekleştirdiğini gururla gördüm. Ben çok bu konuda sadece hizmet odaklı değil, artık üreten ve kendisinin bağımsız sağlık teknolojisinin sahip olduğu bir ülkeyi hayal etmekten değil, ifade etmekten gurur duyuyorum. Çünkü ilk defa bugün yeni teknolojik dediğimiz, biyolojik tedavilerin tamamen hücreden ilaca kadar üretebilen insan gücüyle, altyapısıyla bir sağlık teknolojimiz var. Bunu daha da geliştireceğiz. Bunu geliştirmek için her şeyi de yapacağız. Çünkü biz bir araya geldiğimiz zaman Kovid'de de gördük. Depremde de gördük. Her şeyin üstesinden gelebilecek, her sorunu çözebilecek bir milletiz. Onun için biz üreteceğiz, çalışacağız, birlikte olacağız, sarılacağız ve bu ülkeyi nasıl sağlık hizmetinde, dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi yaptıksa, sağlık teknolojisinde, üretiminin de aynı şekilde yapacağız. Bugün Sağlık Bakanlığı olarak gerçekten Sanayi Bakanlığımıza, Ticaret Bakanlığımıza ve bütün ekip arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dirayetinde bir ekip çalışmasıdır. Bir birlikteliğin sonucudur. Nasıl hastaneyi, organize sanayi bölgesinin yönetimiyle beraber yaptıysak, bu girişimleri de başarıyla hep birlikte yapıyoruz. Bizler geleceğe bakıyoruz, ileriye bakıyoruz. Bizler kavganın, çatışmanın değil, üretimin birlikteliği ve gördüğünüz gibi eserlerin hizmetini sunuyoruz."

'DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK HİZMETİNİ VERİYORUZ'

Sağlığın Türkiye'de artık lokomotif bir sektör olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, "Bunu da hep beraber yapacağız. Bugün dile kolay geliyor ama 27 tane şehir hastanesiyle 39 bin hasta yatağıyla dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bugün 11 tane şehir hastanemizin inşaatını bitirme aşamasındayız. Samsun Şehir Hastanesi de hasta almaya başladı. Ordu Şehir Hastanesi'ni taşıdık, ilk hastalarımızı birkaç hafta içinde alacağız. Kasım ayı itibariyle Trabzon Şehir Hastanemizde de hasta hizmetlerine başlayacağız. Ocak 2027 itibariyle Sakarya Şehir Hastanemizde hasta hizmetlerine başlayacağız. Ekim 2026 tarihinden itibaren de Şanlıurfa Şehir Hastanemizi hizmete sunacağız. Bugün baktığınız zaman Rize, Diyarbakır, Mardin şehir hastanelerimizde artık insanlarımız 2027'den itibaren de hizmete almaya başlayacak. Çok net söylüyorum arkadaşlar; şehir hastaneleri teknolojik olarak da, altyapı olarak da dünyanın en üst seviye sağlık hizmet binaları ve alanlarıdır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ama bu yetmez. Biz aynı zamanda sağlıklı bir toplum olmak durumundayız. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyorken aynı zamanda bu toplumun da sağlıklı olmasını sağlamamız lazım. Bizim ismimiz hastalık bakanlığı değil, Sağlık Bakanlığı. Onun için koruyucu sağlık dediğimiz; hastalanmadan insanların bedenini koruyacağı bir alışkanlığa ve çabaya hepimizin ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

'ESENLİK MERKEZLERİNE GİDİN'

Kilo vermek isteyen, sigarayı bırakmak isteyen herkesin kendilerine gelmesini isteyen Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Onlarla beraber bu kötü alışkanlıktan uzaklaştıralım. Bunu sadece kamu hizmetiyle yapmaktan değil; söz ettiğimiz, aynı zamanda birkaç hafta önce çıkarttığımız esenlik mevzuatıyla da yapabiliriz. Yani özel sektör aracılığıyla da yapabiliriz. Esenlik dediğimiz esasında tedavi ve nekahat dönemi hariç insanların sağlıklı kalmak, sağlıklı yaşamak için sağlık hizmetinin sunulmasıdır. Yani bir hekimin öncülüğünde bugün hastane ve hastalık şartlarında değil, otelde, tatil beldelerinde veya insanların herhangi bir yerde sağlıklı insanların hizmet alacağı alanları tanımladık. Yani siz kilo vermek istiyorsanız illa hastaneye gitmek durumunda değilsiniz artık. Siz hareket yaşamı istiyorsanız illa hastaneye ve sağlık tedavi hizmeti için uzak alanlara gitmek durumunda değilsiniz. Onun için hem özel sektöre, hem de insanlarımıza şunu söylüyoruz; lütfen esenlik merkezlerine de gidin. Çünkü orada psikiyatristinden diyetisyene kadar her türlü sağlıklı kalmak için sizlere hizmet verilecektir. Ben sözlerime son verirken bu hastanenin hizmete sunmaya ve bu hale gelmesine emek veren herkese yeniden teşekkür ediyorum. Biz insanlarımızın sağlıklı kalmasını istiyoruz. Ama hastalandığınız zaman da işte Tekirdağ'daki Şehir Hastanesi gibi, bugün Ergene'deki hastaneyi de birkaç hafta içinde insanlarımızın hizmetine sunacağımız gibi, Tekirdağ'ın eski hastanesinin olduğu yere 100 yataklı bir devlet hastanesi yapacağımız gibi, aynı zamanda Çorlu'da 250 yataklı ek bina yapacağımız gibi bu hastaneyi de hizmete açıyor, hepinize saygılar sunuyoruz."

'ASRA BEDEL KAZANIMLARI 23 YILA SIĞDIRDIK'

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ'ın sanayisi, tarımı, ihracatı ve girişimcilik ruhuyla Trakya'nın üretim üssü olduğunu belirterek, nitelikli sağlık hizmetlerine daha hızlı, daha kolay ve daha etkin şekilde erişmesini sağlayacak hastanenin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ettiğini söyledi. Bakan Kacır, "Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha rekabetçi bir ülke haline getirmek için durmadan çalıştık. Temeli sağlam ve istikrarlı politikalarla tahkim edilmiş asra bedel kazanımları 23 yıla sığdırdık. Geniş bir yelpazede ürün geliştiren; tasarlayan, üreten ve ihraç eden yerli ve milli bir savunma sanayii ekosistemi kurduk. Dünyada henüz sadece birkaç ülkenin sahip olabildiği ileri teknoloji geliştirme ve üretme altyapısına hamdolsun sahibiz. Allah'ın izniyle hiç kimsenin Türk milletinin kılına dahi zarar vermeyi aklının ucundan geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine adım adım ilerliyoruz. Uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, Türkiye'yi kendi haberleşme ve görüntüleme uydularını geliştirebilen, test edebilen, üretebilen bir ülke konumuna ulaştırdık" dedi.

'TÜRKİYE DÜNYADAN POZİTİF ŞEKİLDE AYRIŞTI'

Sağlıkta; vatandaşları kaliteli, erişilebilir bir sağlık hizmetine kavuşturduklarını dile getiren Bakan Kacır, "Gelin hep birlikte hatırlayalım; bundan 23 yıl önce hastane kapılarında uzayan kuyrukların, ilaç almak için saatlerce bekleyen vatandaşlarımızın, ödeme yapamadığı için rehin kalan hastaların konuşulduğu bir Türkiye vardı. Vatandaşlarımızın sosyal güvenlik kurumlarına göre ayrı hastanelere gitmek zorunda kaldığı, istediği hastaneden ve hekimden hizmet alamadığı günleri unutmadık. Ambulansa erişimin dahi ciddi bir problem olduğu, sağlık hizmetinin vatandaşlarımız için çoğu zaman uzun ve meşakkatli bir sürece dönüştüğü bir Türkiye'den bugünlere geldik. Hamdolsun bugün; şehir hastaneleriyle, modern devlet hastaneleriyle, güçlü sağlık altyapısıyla, ileri teknolojiye sahip tanı ve tedavi imkanlarıyla milletimize çok daha yüksek standartlarda hizmet sunan bir Türkiye var. Elbette büyük dönüşümün en önemli dayanaklarından biri de sağlık alanında geliştirdiğimiz güçlü üretim ve teknoloji altyapısı oldu. Nitekim pandemi, sağlıkta attığımız bu adımların ne kadar isabetli ve stratejik olduğunu bütün açıklığıyla ortaya koydu. Bu dönemde Türkiye; sahip olduğu sağlık altyapısı, üretim kabiliyeti ve krizlere hızlı yanıt verme kapasitesiyle dünyadan pozitif şekilde ayrıştı" diye konuştu.

'KALKINMA YOLCULUĞUMUZU YENİ ESERLERLE DONATMAYA KARARLIYIZ'

Stratejik bir sektör olarak gördükleri sağlık endüstrilerinde Milli Teknoloji Hamlesi ile atılacak adımların, çok daha büyük başarılara erişmelerinin anahtarı olacağını aktaran Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlayışla son 1 yılda sağlık endüstrisinde 102 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 64 milyar lira yatırımı harekete geçirdik ve 3 bin 244 nitelikli istihdamın önünü açtık. Katma değerli üretimi teşvik etmek ve cari açığı azaltmak üzere hayata geçirdiğimiz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara kadar toplam büyüklüğü 23 milyar lirayı aşan 36 yatırım projesini destekliyoruz. Bu 36 stratejik yatırım projemizin 5'i Tekirdağ'da hayata geçiyor. Ülkemizin dört bir yanını, büyüme ve kalkınma yolculuğumuzda yeni eserlerle donatmaya kararlıyız. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi de bu anlayışımızın Tekirdağ'daki en güzel örneklerinden biridir. Tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizler için bu hastaneyi müstesna kılan bir husus da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgemizin önemli katkı ve destekleriyle inşa edilmiş olmasıdır. Bölgemizin ihtiyaçlarından hareketle, kamu kurumlarımız ile organize sanayi bölgemizin el ele vermesiyle hayata geçirilen bu yatırım, üreten sanayimizin aynı zamanda bulunduğu şehrin sosyal altyapısına nasıl değer katabileceğinin de güzel bir örneğidir. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgemizin bu eserin hayata geçirilmesinde üstlendiği sorumluluğu, sanayicimizin şehrine ve çalışanına sahip çıkma anlayışının somut bir tezahürü olarak görüyorum."

'TEKİRDAĞ'IN YANINDAYIZ'

Tekirdağ'a yaptığı yatırımları anlatan Bakan Kacır, "Tekirdağ'ı üretimiyle, teknolojisiyle, güçlü sosyal altyapısıyla 'Türkiye Yüzyılı'nın örnek ve öncü şehirlerinden biri haline getirmek için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; yatırım teşvik mekanizmalarımızla, planlı sanayi alanlarımızla, KOBİ'lere sunduğumuz desteklerle ve bölgesel kalkınma projelerimizle Tekirdağ'ın yanındayız. Bakınız, son 23 yılda nitelikli yatırımları Tekirdağ'a kazandırmak için şehrimizdeki OSB'lerin sayısını 4'ten 14'e, OSB'lerin toplam yüzölçümünü bin 600 hektardan 5 bin 600 hektara çıkardık. OSB'lerimizde 135 bin ilave istihdam oluşturduk. KOSGEB eliyle Tekirdağ'daki KOBİ'lerimize 2,9 milyar liralık destek sağladık. Yatırım teşvik sistemimizle, Tekirdağ'da gerçekleşecek 721 milyar lira yatırımın ve 112 binin üzerinde istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizle Tekirdağ'da organize sanayi bölgelerimizde hayata geçirilecek yatırımlarda; istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısını, 2 yıl boyunca Bakanlığımız karşılıyor. Şehrimizde hayata geçirilecek yatırımlara güçlü bir finansman desteği sağlıyoruz. Bu kapsamda, yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğimizi 30,1 milyon liraya yükselttik; yatırımcılarımıza 9,25 puana kadar finansman desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi uyguluyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağtay Onar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır'a hediye takdim etti. Daha sonra yapılan duanın ardından kurdele kesilerek hastanenin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Bakan Memişoğlu ve Bakan Kacır, protokol üyeleriyle hastaneyi gezdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı