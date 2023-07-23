Aydın'da Solunum Sıkıntısı Yaşayan Bebek Ankara'ya Sevk Edildi

Aydın'ın Söke ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 6 günlük bebek, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde nefes darlığı sorunu yaşayan Arya Aydemir'in Ankara'ya sevkine karar verildi.

Söke Şehir Stadı'na inen Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle, bebek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Bebeğin babası Emrah Aydemir, "Devletimizden Allah razı olsun. Böyle zor günümüzde bizleri yalnız bırakmadılar. Arya bebek henüz 6 günlük. Nefes darlığı problemi yaşıyordu. Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.