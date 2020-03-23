Sağlık Bakanı Koca: "Testlerin hızla yapılmasında, tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına...
Sağlık Bakanı Koca: "Testlerin hızla yapılmasında, tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında titiz davranıyoruz.
23.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:28
Sağlık Bakanı Koca: "Testlerin hızla yapılmasında, tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında titiz davranıyoruz."
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Kaynak: AA