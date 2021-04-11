Safranbolulu ressam Sakin Sakarya, öğütülmüş Türk kahvesiyle resim yapıyor
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Safranbolulu ressam Sakin Sakarya, öğütülmüş Türk kahvesiyle resim yapıyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Öğütülmüş Türk kahvesiyle resimler yapan Safranbolulu ressam Sakin Sakarya çevrimiçi sergi açtı.

Öğütülmüş Türk kahvesiyle resimler yapan Safranbolulu ressam Sakin Sakarya çevrimiçi sergi açtı.

Ankara'daki Kore Kültür Merkezi'nde de sergilenen eserlerindeki Türk ve Kore kültürüne ait önemli figür ve öğeler arasında Antalya Kalesi, Kore'nin geleneksel kıyafeti Hanbok, savunma sanatı tekvando, geleneksel evi Hanok ile Mustafa Kemal Atatürk, Koreli Amiral Yi Sun-Sin ve Kore bağımsızlık aktivisti Ahn Jung Geun'un portreleri bulunuyor.

Sakarya, AA muhabirine, lise 1'den sonra herhangi bir eğitim almadığını, resim sevgisini küçük yaşlardan beri taşıdığını söyleyerek, "Toplumla pek kaynaşamazdım, hep kenara çekilir, tenhalarda resim yapardım. Zaten bu resim yapma olayı oradan başladı. Kendime bir şeyler üretmeye çalışırdım. Bu da hayatımın kendisi oldu." dedi.

Safranbolu'da 20 yıldır resim yaptığını ve resim atölyesi açtığını kaydeden Sakarya, ilçeye gelen turistler sayesinde kendini daha da geliştirdiğini anlattı.

Sakarya, Safranbolu'ya gelen Koreli turistlerle iletişim kurduğunu belirterek, "Dillerini öğrenmeye çalıştım, arkadaşlıklar kurduk. Kore kültürü artık bana yabancı değil. Kendilerini, dillerini, kültürlerini öğrendim. Zaman içerisinde kahveyle resim yapmaya başladım, tesadüfen başladı, yanımda olan kahveyi kağıda sürdüm. İlk yaptığım resim hoşuma gitti. İlk olarak portre yaptım. Atölyeme gelenler kahveyle resmi görünce şaşırdılar, ben de sergi açmayı düşündüm." ifadelerini kullandı.

Gençliğinde tekvando yaptığını ve tekvando öncesi Kore bayrağına selam verdiklerini belirten Sakarya, kahveyle çizdiği Kore bayrağında kendisini has bir teknik kullandığını aktararak, öğrendiği Korece şiiri Kore alfabesi ile resimlere yazı olarak da yazdığına dikkati çekti.

Sakarya, Safranbolu'ya gelen Asyalı ve Koreli turistlerin kendisini motive ettiğini ve bunun da yaptığı sanatı daha da sevmesini sağladığını belirtti.

Korelilere yakınlık duyduğunu aktaran Sakarya, bundan dolayı Kore Kültür Merkezi'nde bir sergi açtığını söyledi.

Öğütülmüş Türk kahvesiyle birçok eser yaptığını kaydeden Sakarya, toplamda 38 resmi Kore Kültür Merkezi aracılığıyla çevrim içi olarak sergileme şansı yakaladığını kaydetti.

Sergi 22 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek

Kore Kültür Merkezi Müdürü Park Kee-houng ise serginin, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle sanal ortamda yaptıkları ikinci sergi olduğunu anlattı.

Park, sergide, Kore ve Türk kültürüne ait değerlerin kahveyle resmedildiklerini belirterek, "Bu sergimizde kahve ile çizilmiş, mis kokulu bir dünyayı hissedeceğiniz güzel bir zaman geçirmeniz dileklerimle." dedi.

Sanatseverleri eserleri incelemeye davet eden Park, Sakarya'nın çalışmalarının yer aldığı "Kahve ile Gelen Keyif" sergisinin, 22 Nisan'a kadar hem fiziken hem de çevrimiçi olarak gezilebildiğini, bu tarihten sonra ise yalnızca "www.kkmsergi.com" üzerinden çevrimiçi ziyaret edilebileceğini belirtti.

Safranbolulu ressam Sakin Sakarya, öğütülmüş Türk kahvesiyle resim yapıyor
Safranbolulu ressam Sakin Sakarya, öğütülmüş Türk kahvesiyle resim yapıyor
Safranbolulu ressam Sakin Sakarya, öğütülmüş Türk kahvesiyle resim yapıyor
Safranbolulu ressam Sakin Sakarya, öğütülmüş Türk kahvesiyle resim yapıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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