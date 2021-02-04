Safranbolu'ya Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binası yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Safranbolu'ya Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binası yapılacak

04.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:04
Safranbolu'ya Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binası yapılacak

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu'ya 1 milyon 978 bin lira maliyet bedelli Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binası yapılacağını bildirdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu'ya 1 milyon 978 bin lira maliyet bedelli Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binası yapılacağını bildirdi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Safranbolu Sosyal Güvenlik Merkezi'nin 23 Kasım 2009'dan itibaren, mülkiyeti kişiye ait olan 5 katlı bir apartman altında kira bedeli karşılığında Safranbolu ve Eflani ilçelerine yönelik hizmetini sürdürdüğü belirtildi.

Kamu hizmetlerinden vatandaşların memnuniyetini arttırmak amacıyla yeni yapılacak Safranbolu Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binasının toplam 813,66 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacağı ve binanın 270 gün içinde bitirilerek 30 Ekim'de kuruma teslim edileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplamda 1 milyon 978 bin lira maliyet bedeli olan bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere bakanlık yetkililerine, SGK başkanlığı yetkililerine geçmişten bugüne emek veren arkadaşlarımıza ve SGK İl Müdürümüz İsmail Yıldırım beye teşekkür ediyor, tekrar ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Deniz Türüç Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Taciz Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Safranbolu'ya Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binası yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 18:24:49. #1.16#
title