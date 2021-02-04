Safranbolu'ya Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binası yapılacak

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu'ya 1 milyon 978 bin lira maliyet bedelli Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binası yapılacağını bildirdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu'ya 1 milyon 978 bin lira maliyet bedelli Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binası yapılacağını bildirdi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Safranbolu Sosyal Güvenlik Merkezi'nin 23 Kasım 2009'dan itibaren, mülkiyeti kişiye ait olan 5 katlı bir apartman altında kira bedeli karşılığında Safranbolu ve Eflani ilçelerine yönelik hizmetini sürdürdüğü belirtildi.

Kamu hizmetlerinden vatandaşların memnuniyetini arttırmak amacıyla yeni yapılacak Safranbolu Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binasının toplam 813,66 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacağı ve binanın 270 gün içinde bitirilerek 30 Ekim'de kuruma teslim edileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplamda 1 milyon 978 bin lira maliyet bedeli olan bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere bakanlık yetkililerine, SGK başkanlığı yetkililerine geçmişten bugüne emek veren arkadaşlarımıza ve SGK İl Müdürümüz İsmail Yıldırım beye teşekkür ediyor, tekrar ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu