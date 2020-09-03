Rusya'da son 24 saatte 4 bin 995 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 4 bin 995 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 995 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 995 yeni koronavirüs vakası
03.09.2020 11:34 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:41

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 995 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 9 bin 995'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 995 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 9 bin 995'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 114 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 17 bin 528'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

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