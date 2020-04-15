RTÜK'ten yayın ilkelerine uymayan kanallara ceza
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RTÜK'ten yayın ilkelerine uymayan kanallara ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından FOX, Tele 1, Halk TV ve Haber Global'e bazı programlarda yayın ilkelerine uyulmadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

15.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:20
RTÜK'ten yayın ilkelerine uymayan kanallara ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından FOX, Tele 1, Halk TV ve Haber Global'e bazı programlarda yayın ilkelerine uyulmadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Fatih Portakal'ın 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2020'de yayımlanan haberlerde koronavirüs gündemiyle ilgili yaptığı yorumları değerlendirildi. Üst Kurul, salgın hastalığa ilişkin pek çok tedbir alınmasına rağmen, devlet yöneticilerini haksızca hedef alan Portakal'ın toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiğine hükmetti.

İfadelerin tarafsızlığa aykırı bir şekilde halkın birlik ve beraberliğinin sağlanmasına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine varan RTÜK, 6112 sayılı Kanun'un 8/1/b maddesinde yer alan "Yayın hizmetleri, …Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmü kapsamında FOX TV'ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezasına karar verdi.

RTÜK Kanunu'na göre, FOX TV'nin aynı ihlali tekrarlaması halinde yayın lisansının iptaline karar verilebiliyor.

Ayrıca, FOX TV'nin "İlker Karagöz ile Çalar Saat" programındaki gerçeklikle ilgisi olmayan "ekmek kuyruğunda kavga" haberi nedeniyle yayıncı kuruluşa yine üst limitten idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

TELE 1'e 3 kez programı durdurma cezası

Üst Kurul, TELE 1 hakkında hazırlanan raporu da ele aldı.

"Gün Başlıyor" isimli programda Can Ataklı'nın "Niye herkes şehit? Yani kime şey yapıyorsan o şehit. Herkesin şehidi de kendine oluyor herkesin teröristi de kendine." şeklindeki ifadeleri, toplumun milli ve manevi değerlerine saygısızlık olarak değerlendirilerek TELE 1'e üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezasına karar verildi.

İnsan onurunu zedeleyen ifadelere ceza

Üst Kurul, Halk TV'de yayımlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" isimli programda canlı yayın konuğu Ali Demirsoy'un "… oradaki 50-60 kişiyi ya bir adaya götürür tecrit ederdim ya da ben biyolog olmam nedeniyle beni kınamayın ya da öldürürdüm. Siz orada 50 kişiyi itlaf etmiş olsaydınız bugün bir milyon adamın ölümünü engellemiş olurdunuz." ifadelerini ele aldı.

RTÜK, Demirsoy'un insan onurunu zedeleyen ifadeler kullandığına karar vererek yayıncı kuruluşa idari yaptırım uyguladı.

Üst Kurul ayrıca canlı yayında sigara yakan yorumcu Berhan Şimşek nedeniyle Haber Global televizyonuna üst limitten idari para cezası verdi.

Kaynak: AA

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