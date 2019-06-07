Rostec: Türkiye'ye S-400 teslimatı 2 ay içinde başlayacak

Rusya Devlet Savunma Sanayi şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi tesliminin 2 ay içinde başlayacağını belirtti.

Rus kanalına konuşan Çemezov, "Her şey yolunda. İki ay içinde teslimata başlayacağımızı düşünüyorum. Ön ödeme yapıldı, kredi verildi. Kredi paralar harcandı, teçhizat üretildi. Ayrıca eğitimi de tamamladık" dedi.

Kaynak: DHA