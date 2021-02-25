Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir köy ile 2 köyün 4 hanesi karantinaya alındı
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir köy ile 2 köyün 4 hanesi karantinaya alındı

25.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:32
Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir köy ile 2 köyün 4 hanesi karantinaya alındı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir köyün tamamı ile iki köyde 2'şer evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir köyün tamamı ile iki köyde 2'şer evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kovid-19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine yeni kararlar aldığı belirtildi.

İlçenin Yeniyol köyü geneli, Şenyurt köyünde 2 ve Köprüköy köyünde 2 haneden oluşan ilgili binalarda karantina uygulamasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların alınan tedbirlere uyması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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