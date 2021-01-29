Rektörler Aydınlı ve Şarlı, Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'ı ziyaret etti

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve Bolu Abant İzzet Baysal (BAİBÜ) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ali Şarlı, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve Bolu Abant İzzet Baysal (BAİBÜ) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ali Şarlı, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile görüşen Aydınlı ve beraberindeki Şarlı, üniversitelerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, AYBÜ ve BAİBÜ arasında yapılması planlanan çalışmalar ve iş birliklerine yönelik fikir ve değerlendirmeler paylaşıldı. Ayrıca AYBÜ ile Çubuk Belediyesi arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde de bulunuldu.

Daha sonra Aydınlı, yeni belediye binasının hayırlı olmasını ve hayırlı çalışmalara vesile olmasını diledi.

Başkan Demirbaş ise, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bütün kurumlarıyla üniversitenin ilçelerinde gelişmesi ve büyümesi için her zaman destek olamaya devam edeceklerini söyledi.

Demirbaş, amaçlarınını ilçelerini eğitim kenti olma yolunda ileriye taşımak olduğunu dile getirdi.

Ziyaretin sonunda Demirbaş, misafirlerine belediye binasını gezdirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner