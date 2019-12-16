Rektör'den Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.
16.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:10
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, DPÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Atilla Batur ve AK Parti Belediye Meclis üyesi Osman Zeybek de hazır bulundu.
Başkan Ceyhun, Uysal ve Batur'a ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA