Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi
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Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi

Barış Pınarı Harekat bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi.

25.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:35
Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi

Barış Pınarı Harekat bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildiğini duyurdu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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