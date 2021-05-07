RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kilis'in vazgeçilmez tescilli lezzeti "cennet çamuru" iftarda damakları lezzetlendiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kilis'in vazgeçilmez tescilli lezzeti "cennet çamuru" iftarda damakları lezzetlendiriyor

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Kültür Sanat

Kilis'te coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ve ünü her geçen gün artan "cennet çamuru", ramazanda da damakları şenlendiriyor.

Kilis'te coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ve ünü her geçen gün artan "cennet çamuru", ramazanda da damakları şenlendiriyor.

Tel kadayıf, şeker, Antep fıstığı ve kaymağın harmanlanmasıyla maharetli ustaların elinde doyumsuz lezzete dönüşen Kilis'e özgü "cennet çamuru", farklı lezzeti ve ilginç ismiyle dikkati çekiyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen tatlı, ramazan boyunca iftar sofralarını süslüyor.

Kentte cennet çamuru yapan işletmenin dördüncü kuşak ustası Mustafa Toprak, AA muhabirine, cennet çamuru tatlısının Kilis'e özgü en önemli lezzetlerden biri olduğunu söyledi.

Toprak, kentte önceden Kilis kaymaklı künefe olarak yapılan tatlının, sonradan dedesi ve babası tarafından içerisine Antep fıstığı eklenerek "cennet çamuru" adıyla yaklaşık 25 yıl önce ortaya çıktığını ifade etti.

Yaklaşık 12 yıldan bu yana tatlı yaptığını belirten Toprak, cennet çamurunun gerek turistler gerekse kentteki vatandaşlardan yoğun talep gördüğünü dile getirdi.

Cennet çamuru tatlısının yöreye özgü ürünlerin harmanlanmasıyla yapıldığını anlatan Toprak, "Altı fıstık ve kadayıfla yoğrulan cennet çamurumuzun üzerine Kilis'imizin hakiki sahan kaymağından koyuyoruz. Cennet çamurunun önceki adı Kilis kaymaklı künefesiydi. Kırma künefenin içerisine fıstık atılmadan cennet çamuru olmuyordu. Dedem ve babamın yapmış olduğu katkılar sonucunda içerisine fıstık konularak cennet çamurumuz bugüne kadar geldi." dedi.

Kilis gastronomisini dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini vurgulayan Toprak, şöyle konuştu:

"Kilis bir gastronomi şehri. Fuarlara katılarak Kilis'i tanıtmaya çalışıyoruz. Amacımız ilimizin cennet çamurunu, lezzetlerini insanlarımıza tanıtmak. Allah nasip ederse kentimizi gastronomi alanında zirveye taşıyacağız. Hem kültürel hem yeme içme sektörü olarak Kilis'imizi hak ettiği yere getireceğiz."

Ramazanda da cennet çamuruna talebin fazla olduğuna dikkati çeken Toprak, "Tatlılarımız arasında en fazla satılan çeşidimiz cennet çamurudur. Tam kapanmadan dolayı paket servislerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Hasan Uğurlu da cennet çamurunun Kilis'te iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olduğunu belirtti.

Cennet çamurunun çok lezzetli olduğunu ifade eden Uğurlu, "Ramazan dışında günün her saati tüketilen bir tatlıdır. Ramazanda ise iftardan sonra çok tüketiliyor. Bol kaymak ve fıstıkla yapılıyor. Herkese bu lezzeti tatmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kilis'in vazgeçilmez tescilli lezzeti 'cennet çamuru' iftarda damakları lezzetlendiriyor
RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kilis'in vazgeçilmez tescilli lezzeti 'cennet çamuru' iftarda damakları lezzetlendiriyor
RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kilis'in vazgeçilmez tescilli lezzeti 'cennet çamuru' iftarda damakları lezzetlendiriyor
RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kilis'in vazgeçilmez tescilli lezzeti 'cennet çamuru' iftarda damakları lezzetlendiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Cansu Dere Özcan Deniz Burcu Biricik
Spor Diego Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Vedat Bilgin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kilis'in vazgeçilmez tescilli lezzeti "cennet çamuru" iftarda damakları lezzetlendiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 11:59:28. #1.16#

title