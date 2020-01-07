Putin Türkiye gezisi öncesi Şam'da Esad'la görüştü

07.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:55

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarınki Türkiye gezisi öncesi Suriye'nin başkenti Şam'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin, kent sokaklarında gezdi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov çeşitli haber ajanslarına yaptığı açıklamada Putin'in, Suriye devletinin yeniden inşası ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması yolunda çok büyük mesafe kat edildiğini vurguladığını söyledi.

Dmitry Peskov, "Putin Şam sokaklarında, barışın nasıl tesis edildiğini kendi gözleriyle gördü" dedi.

Peskov, Esad'ın, Rusya'ya ülkesine desteği için teşekkür ettiğini; Putin'in ve Rus halkının Noelini kutladığını söyledi. Ortodoks Hristiyanlar Noel'i 7 Ocak'ta kutluyor.

İki liderin Suriye'deki askeri durumu da kapsamlı şekilde değerlendirdikleri açıklandı.

Rusya, 2015'te Suriye'deki iç savaşa müdahale etmiş ve Esad yönetimine destek vermişti.

Putin Suriye'yi daha önce en son 2017'de ziyaret etmiş, Hmeymim Hava Üssü'ne gitmişti.

Rusya lideri yarın Türkiye'ye gidecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte TürkAkım projesinin açılış törenine katılacak.