PÜİS Ege Bölgesi İstişare Toplantısı yapıldı

İZMİR (AA) - Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Ege Bölge Başkanlığı İstişare Toplantısı, İzmir'de gerçekleştirildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, salgının getirdiği olumsuzlukların ardından, döviz fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar nedeniyle ekonomik olarak zor günlerden geçtiklerini ifade etti.

Maliyetlerinin çok yükseldiğini, kar marjlarının aynı kaldığını kaydeden Okumuş, "Asgari ücrete yapılacak zam da maliyetimizi artıracak bir unsur. İşimizin ve sektörümüzün geleceği ve kurtuluşu için sorumlu müdür, iş güvenliği uzmanı gibi üzerimizdeki yüklerin alınması ve karımızın enflasyon oranında artırılması gerekir." diye konuştu.

AA / Halil Şahin - Ekonomi Haberleri

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