Polygon (MATIC) coin nedir? Polygon (MATIC) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi de Polygon (MATIC) coin Ethereum'u etkili bir şekilde tam teşekküllü bir çok zincirli sisteme (aka Blok Zincirlerinin İnterneti) dönüştürür. Bu çok zincirli sistem, Ethereum'un güvenliği, canlı ekosistemi ve açıklığının avantajlarıyla Polkadot, Cosmos, Avalanche vb. benzerlik göstermektedir.

Polygon bugünkü fiyatı ₺10,66 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺7.693.425.737 TRY. Polygon son 24 saatte düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #16, piyasa değeri ₺67.204.721.648 TRY. Dolaşımdaki arz 6.303.422.325 MATIC coin ve maksimum seviyede. 10.000.000.000 MATIC coin.

POLYGON (MATIC) COİN NEDİR?

Polygon (önceden Matic Network), Ethereum ölçeklendirme ve altyapı geliştirme için ilk iyi yapılandırılmış, kullanımı kolay platformdur. Temel bileşeni, çoklu uygulama türleri oluşturmayı destekleyen modüler, esnek bir çerçeve olan Polygon SDK'dır.

Polygon kullanarak, iyimser toplama zincirleri, ZK toplama zincirleri, bağımsız zincirler veya geliştiricinin ihtiyaç duyduğu diğer herhangi bir alt yapı oluşturulabilir.

MATIC tokeni var olmaya devam edecek ve sistemi güvence altına alarak ve yönetişimi sağlayarak giderek daha önemli bir rol oynayacak.

Polygon (eski adıyla Matic Network), Binance ve Coinbase tarafından desteklenen bir Katman 2 ölçeklendirme çözümüdür. Proje, birçok blok zincirindeki ölçeklenebilirlik sorunlarını çözerek kripto para birimlerinin toplu olarak benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Polygon, Plazma Çerçevesini ve hisse kanıtı blok zinciri mimarisini birleştirir. Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin tarafından önerildiği gibi Polygon tarafından kullanılan Plazma çerçevesi, ölçeklenebilir ve özerk akıllı sözleşmelerin kolay yürütülmesine izin verir.

Plazma-POS zinciri üzerine kurulu mevcut ekosistem için hiçbir şey değişmeyecek. Polygon ile, geliştirici ekosisteminden farklı ihtiyaçları karşılama yeteneğini genişletmek için mevcut kanıtlanmış teknoloji etrafında yeni özellikler inşa ediliyor. Polygon, daha büyük bir ekosisteme ölçeklenebilmesi için çekirdek teknolojiyi geliştirmeye devam edecek.

Polygon, tek bir yan zincir üzerinde saniyede 65.000'e kadar işlem gerçekleştirmenin yanı sıra iki saniyeden daha kısa olan saygın bir blok onay süresine sahiptir. Çerçeve ayrıca, tek bir temel blok zincirinde küresel olarak mevcut merkezi olmayan finansal uygulamaların oluşturulmasına izin verir.

Plazma çerçevesi, Polygon'a, çalışma kanıtı blok zincirlerinde yaygın olan normal dezavantajları yaşamadan altyapılarında sınırsız sayıda merkezi olmayan uygulama barındırma potansiyeli verir. Şimdiye kadar Polygon, PoS güvenli Ethereum yan zincirine 50'den fazla DApp çekti.

Polygon'un yerel belirteçleri olan MATIC, Ethereum blok zincirinde çalışan bir ERC-20 belirtecidir. Belirteçler, Polygon'daki ödeme hizmetleri için ve Polygon ekosisteminde faaliyet gösteren kullanıcılar arasında bir ödeme para birimi olarak kullanılır. Polygon yan zincirlerindeki işlem ücretleri de MATIC jetonlarında ödenir.

POLYGONUN KURUCULARI KİMDİR?

Polygon (eski adıyla Matic Network) Ekim 2017'de piyasaya sürüldü. Polygon, iki deneyimli blok zinciri geliştiricisi ve bir iş danışmanı olan Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal ve Anurag Arjun tarafından ortaklaşa kuruldu.

2019'da ağına geçmeden önce, Polygon ekibi Ethereum ekosistemine büyük katkıda bulundu. Ekip, Plasma MVP'yi, WalletConnect protokolünü ve Ethereum'da yaygın olarak kullanılan Dagger olay bildirim motorunu uygulamak için çalıştı.

Ekip, Polygon'un kurucu ortağı Jaynti Kanani'yi içeriyordu. Tam yığın geliştirici ve blok zinciri mühendisi olan Jaynti, şu anda Polygon'un CEO'su olarak görev yapıyor.

Jaynti, Ethereum'da Web3, Plasma ve WalletConnect protokolünün uygulanmasında ayrılmaz bir rol oynadı. Jaynti, blockchain katılımından önce Housing.com'da veri bilimcisi olarak çalıştı.

Polygon'un kurucu ortağı ve operasyon sorumlusu Sandeep Nailwal, bir blockchain programcısı ve girişimcisidir. Sandeep, Polygon'u (eski adıyla Matic) birlikte başlatmadan önce, Scopeweaver'ın CEO'su ve Welspun Group'un baş teknik sorumlusu olarak görev yapıyordu.

Anurag Arjun, Polygon'un programlama yapmayan tek kurucu ortağıdır. Ürün yöneticisi olarak IRIS Business, SNL Financial, Dexter Consultancy ve Cognizant Technologies'de çalıştı.

POLYGON'U BENZERSİZ YAPAN NEDİR?



Polygon, kendi kendini Katman 2 ölçeklendirme çözümü olarak tanımlıyor; bu, projenin mevcut temel blok zinciri katmanını yakın zamanda yükseltmeye çalışmadığı anlamına geliyor. Proje, ölçeklenebilirlik ve anında blok zinciri işlemlerinin karmaşıklığını azaltmaya odaklanıyor.

Polygon , Ethereum ana zincirinden geçen Proof-of-Stake kontrol noktaları üzerine inşa edilmiş Plazma çerçevesinin özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanır . Bu benzersiz teknoloji, Polygon'daki her bir yan zincirin blok başına 65.536'ya kadar işlem gerçekleştirmesini sağlar.

Ticari olarak, Polygon'un yan zincirleri , Ethereum ekosisteminde bulunan çeşitli merkezi olmayan finans ( DeFi ) protokollerini desteklemek için yapısal olarak tasarlanmıştır .

Polygon şu anda yalnızca Ethereum temel zincirini desteklerken, ağ, topluluk önerileri ve fikir birliğine dayanarak ek temel zincirler için desteği genişletmeyi amaçlıyor. Bu, Polygon'u birlikte çalışabilir, merkezi olmayan bir Katman 2 blok zinciri platformu haline getirecektir.

DOLAŞIMDA KAÇ POLİGON (MATIC) TOKEN VAR?

MATIC jetonları aylık olarak yayınlanır. MATIC şu anda dolaşımda olan 4.877.830.774 MATIC jeton kaynağına ve maksimum 10.000.000.000 MATIC jeton kaynağına sahiptir.

2017'deki ilk özel satışında, MATIC'in maksimum arzının yüzde 3,8'i yayınlandı. Nisan 2019 fırlatma rampası satışında, toplam arzın yüzde 19'u token başına 0,00263 dolardan satılarak 5 milyon dolar elde edildi.

Kalan MATIC belirteçleri aşağıdaki gibi dağıtılır:

Takım jetonları: Toplam arzın yüzde 16'sı.

Danışman belirteçleri: Toplam arzın yüzde 4'ü.

Ağ İşlemleri belirteçleri: Toplam arzın yüzde 12'si.

Vakıf jetonları : Toplam arzın yüzde 21,86'sı.

Ekosistem belirteçleri: Toplam arzın yüzde 23,33'ü.

Yayın programına göre, tüm tokenlar Aralık 2022'ye kadar piyasaya sürülecek.

POLİGON NASIL GÜVENLİDİR?

Varlık güvenliği için bir hisse kanıtı doğrulayıcı ağı kullanan bir Katman 2 çözümü olarak , stake etme, Polygon ekosisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Ağdaki doğrulayıcılar, ağın PoS konsensüs mekanizmasının bir parçası olmak için MATIC belirteçlerini teminat olarak alacak ve karşılığında MATIC belirteçlerini alacaklardır.

Doğrulayıcı olmak istemeyen ağ üyeleri, MATIC belirteçlerini başka bir doğrulayıcıya devredebilir, ancak yine de stake sürecinde yer alacak ve stake ödülleri kazanacaktır.

Proof-of-stake kontrol noktasına ek olarak, Polygon, daha yüksek derecede ademi merkeziyetçilik elde etmek için blok üreticisi katmanında blok üreticilerini kullanır. Bu blok üreticileri, kontrol noktaları ve dolandırıcılık önleyici mekanizmalar kullanarak ana zincirlere kesinlik verir.

POLİGONU (MATIC) NEREDEN SATIN ALABİLİRSİNİZ?

Ethereum ekosisteminin gelişimine büyük katkı sağlayan projelerden biri olan MATIC, DeFi odaklı çevrimiçi borsalar arasında popüler. Şu anda MATIC satın alabileceğiniz, satabileceğiniz ve ticaret yapabileceğiniz en iyi borsalar şunlardır: