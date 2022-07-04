Zelenskiy: Ukrayna'nın yeniden inşası için 750 milyar dolar lazım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna Kalkınma Konferansı"nın açılış konuşmasında, "Ukrayna'nın yeniden inşası yerel bir proje değil. Bu bir ulusun projesi değil, tüm demokratik dünyanın, medeni olduğunu söyleyebilen tüm ülkelerin ortak görevidir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, İsviçre'nin Lugano kentinde "Ukrayna Kalkınma Konferansı" düzenlendi. Videokonferans yoluyla düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın işgalinden sonra Ukrayna'nın yeniden inşasının demokratik dünyanın "ortak bir görevi" olduğunu belirterek, "Ukrayna'nın yeniden inşası yerel bir proje değil. Bu bir ulusun projesi değil,

tüm demokratik dünyanın, medeni olduğunu söyleyebilen tüm ülkelerin ortak görevidir" dedi.

Yaşam alanlarının yeniden inşasının insanı insan yapan her şeyi yeniden inşa etmek anlamına geldiğini ifade eden Zelenskiy, yeniden inşanın aynı

zamanda "ülkeler, şirketler ve uzmanlar için özgürlüğün neden herhangi bir tiranlıktan daha güçlü olduğunu gösterme fırsatı" anlamına geldiğini savundu.

UKRAYNA'NIN YENİDEN İNŞASI İÇİN 750 MİLYAR DOLAR LAZIM

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ise yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın mali yardıma ihtiyacı olduğunu yineleyerek, Ukrayna'nın yeniden inşası için 750 milyar dolara ihtiyaç olduğunu ifade etti. Dünya çapında el konulan Rus varlıklarının Ukrayna için önemli bir finansman kaynağı olması gerektiğini aktaran Şmihal, "Halihazırda 750 milyar dolar olarak tahmin edilen kurtarma planı için kim ödeme yapmalı? Kurtarmanın ana kaynağının Rusya ve Rus oligarklarının el konulan varlıkları olması gerektiğine inanıyoruz. Rus yetkililer, bu kanlı savaşı başlattı. Bu büyük yıkıma onlar neden oldular ve bundan sorumlu tutulmalılar" dedi.

Şmihal, "Rusya'nın dondurulan varlıkları, çeşitli tahminlere göre 300 milyar dolar ile 500 milyar dolar arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

Rus saldırıları ile Ukrayna'nın altyapısına doğrudan verilen zararın 100 milyar dolardan fazla olduğunu aktaran Şmihal, "Bin 200'den fazla eğitim kurumu, 200'den fazla hastane, binlerce kilometre gaz boru hattı, su ve elektrik şebekesi, yollar ve demiryolları yıkıldı veya hasar gördü" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika