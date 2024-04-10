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YSK'de basın mensuplarının Ramazan Bayramı kutlandı

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YSK'de basın mensuplarının Ramazan Bayramı kutlandı

ANKARA - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu'ndaki gelişmeleri takip eden basın mensuplarının bayramı kutlandı.

Türkiye 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından siyasi partilerin ve bağımsız adayların ise itiraz süreci devam ediyor. İtiraz takvimi çerçevesinde olağanüstü itiraz süreci 14 Nisan Pazar günü sona eriyor. YSK'deki seçim sonrası mesaisi de itirazları kabul etmek ve kabul edilen itirazları değerlendirmek üzere bayramda da sürüyor.

YSK'nin seçim takvimi çerçevesinde bayramın birinci gününde basın mensupları YSK'den çıkabilecek nihai kararları takip etti. Süreci takip eden gazetecilere jest yapan YSK personelleri, basın mensuplarının bayramlarını kutlayarak kolonya ve bayram şekeri ikram etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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