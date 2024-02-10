Yeniden Refah Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemal Arıkan Kimdir?
2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemal Arıkan oldu. Peki Cemal Arıkan kimdir?
YRP İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CEMAL ARIKAN KİMDİR?
1977 İstanbul doğumlu. Anadolu'nun çeşitli ilçelerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladı. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. Ticaretle meşgul. Evli, iki çocuk babası.
7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Saadet Partisi 25. Dönem milletvekili adayı olmuştur. 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur.